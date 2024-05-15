وسائل إعلام إسرائيلية: هجوم "حزب الله" الجوي اليوم هو أعمق ضربة له في إسرائيل منذ بداية الحرب

قال الجيش الإسرائيلي إن طائرة مسيّرة أطلقها "حزب الله" من لبنان ضربت منطقة في الجليل الأسفل في وقت سابق من مساء اليوم الأربعاء.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه لم تقع إصابات في هذا الهجوم، وفق ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

من جهته، أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم، أنه شن هجوما جويا بطائرات مسيّرة انقضاضية استهدف فيها قاعدة "إيلانية" الإسرائيلية غرب مدينة طبريا،مؤكدا "إصابة الأهداف المحددة بدقة".

وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏الإغتيالات التي قام بها العدو الإسرائيلي، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوما جويا بعدد من ‏الطائرات المسيرة الإنقضاضيّة على قاعدة إيلانية غرب مدينة طبريا، استهدفت جزءا من منظومة ‏المراقبة والكشف الشاملة لسلاح الجو، وأصابت أهدافها المحددة لها بدقة، وحققت ما أرادت من ‏هذه العملية المحدودة".

ووفق "تايمز أوف إسرائيل"، فإن الهجوم، حسب بيان "الحزب"، وقع على بعد نحو 35 كيلومترا من الحدود اللبنانية، وسيكون ذلك بمثابة أعمق ضربة لـ"حزب الله" في إسرائيل وسط الحرب الحالية.

هذا وشن "حزب الله" اللبناني اليوم هجوما على شمال إسرائيل بعشرات الصواريخ استهدف قاعدة ميرون وثكنة برانيت الإسرائيليتين، في "إطار الرد ‏على الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في الجنوب".

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من جهته، أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء بيانا حول عملية الاغتيال التي قام بها، جاء فيه أن طائرات سلاح الجو استهدفت سيارة في جنوب لبنان أمس (الثلاثاء)، كانت تقل قائدا ميدانيا في "حزب الله" مما أدى إلى مقتله.

وكان قد نعى "حزب الله" اللبناني ليل يوم الثلاثاء المقاتل حسين ابراهيم مكّي، بعد غارة إسرائيلية استهدفت سيارة بمدينة صور في عمق الجنوب اللبناني، دون إطلاق لقب "قائد" عليه.

يذكر أن مراسلتنا في لبنان أفادت مساء يوم الثلاثاء بأن الجيش الإسرائيلي استهدف سيارة في مدينة صور الجنوبية، بثلاثة صواريخ، ما أسفر عن مقتل شخصين، حيث أن هذه الغارة جاءت بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي في ذات اليوم، مقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة 5 جنود في صفوفه إثر إطلاق صواريخ مضادة للدروع من لبنان باتجاه منطقة أدميت في الجليل الغربي.

المصدر: RT