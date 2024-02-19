الجيش الإسرائيلي: هاجمنا جنوب مدينة صيدا اللبنانية ردا على انفجار مسيرة قرب طبريا (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، أنه هاجم مستودعات قرب مدينة صيدا اللبنانية (التي تبعد نحو 30 كلم عن الحدود الجنوبية)، ردا على انفجار مسيرة قرب بحيرة طبريا شمال إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي: منذ فترة قصيرة، قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي منشأتين لتخزين الأسلحة تابعة لحزب الله بالقرب من مدينة صيدا في لبنان".

وأضاف: "تم تنفيذ الغارة ردا على إطلاق طائرة بدون طيار باتجاه الجليل الأسفل في شمال إسرائيل. ويشير فحص الحادث إلى أن الطائرة بدون طيار قد أطلقت على الأرجح من لبنان من قبل منظمة حزب الله "الإرهابية" في وقت سابق اليوم (الاثنين). الحادث قيد المراجعة".

وأردف: "علاوة على ذلك، قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي، خلال الساعات القليلة الماضية، البنية التحتية "الإرهابية" لحزب الله في منطقتي ميس الجبل والعديسة في لبنان".

הגרי לקח אחריות על התקיפה בצידון: "גילינו היום כלי טייס שהתרסק ליד טבריה, בתגובה לפעולה הזאת תקפנו מחסנים של אמל"ח סמוך לצידון"@ItayBlumentalhttps://t.co/E2YoK7gklApic.twitter.com/kv04d2a41j — כאן חדשות (@kann_news) February 19, 2024

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وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن انفجارا قويا أحدث حفرة قرب بحيرة طبريا في شمال إسرائيل، يشتبه في أنه ناجم عن تحطم طائرة مسيرة.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن طائرة بدون طيار أو مقذوف من نوع آخر ضرب منطقة مفتوحة بالقرب من بلدة أربيل في الجليل الأسفل، بالقرب من بحيرة طبريا.

وقالت مراسلتنا عصر اليوم، إن الجيش الإسرائيلي شن غارتين جويتين على نقطة تجمع لمعامل ومستودعات زيوت وباطون وصناعة مولدات في المنطقة الصناعية في بلدة الغازية جنوب مدينة صيدا، خلفتا دمارا كبيرا.

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين، استهدافه لمواقع إسرائيلية عدة جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

المصدر: RT