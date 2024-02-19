"حزب الله" يستهدف مواقع إسرائيلية والجيش يقصف عمق الجنوب اللبناني (فيديوهات)

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين، استهدافه لمواقع إسرائيلية عدة جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وصدر عن "حزب الله" بيانات عدة جاء فيها أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة":

- عند الساعة ‌‌‏04:25‌‌‏ من عصر ‌ال‎يوم الاثنين (بتوقيت لبنان): "استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‌‏السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة 04:15 من بعد ظهر‎ ال‎يوم الاثنين: "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ‌‏موقع الرمتا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوه إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة ‌‎03:45‌‏ من بعد ظهر ‌‎اليوم الاثنين: "استهدف ‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏بركة ريشا بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابةً مباشرة".‏

في حين أفادت مراسلتنا عصر اليوم، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين جويتين على محيط بلدة الغازية التي تبعد أكثر من 30 كلم عن الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأظهرت مقاطع فيديو عدة لحظة الغارتين على الغازية.

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كما قصف الجيش الإسرائيلي أطراف بلدة عيتا الشعب وأطراف بلدة ميس الجبل في القطاع الأوسط جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق، قال الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إن "ما حدث في بيت حانون في قطاع غزة، التي لم تعد موجودة بعد الحرب، يمكن أن يحدث في أي مكان في لبنان".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

المصدر: RT