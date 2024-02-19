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لقطات تظهر دمارا هائلا بغارتين إسرائيليتين على محيط بلدة الغازية في عمق الجنوب اللبناني (فيديوهات)

أخبار العالم العربي

لقطات تظهر دمارا هائلا بغارتين إسرائيليتين على محيط بلدة الغازية في عمق الجنوب اللبناني (فيديوهات)
AFP
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أظهرت مقاطع فيديو متداولة حجم الدمار الذي خلفته الغارتان الحربيتان اللتان نفذتهما المقاتلات الإسرائيلية على محيط بلدة الغازية في عمق الجنوب اللبناني.

وأفادت مراسلتنا بأن الغارتين الحربيتين في جنوب مدينة صيدا التي تبعد اكثر من 30 كلم عن الحدود الجنوبية، كانتا بزنة متفجرة كبيرة، واستهدفت نقطة تجمع لمعامل ومستودعات زيوت وباطون وصناعة مولدات في المنطقة الصناعية في بلدة الغازية.

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وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين، استهدافه لمواقع إسرائيلية عدة جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها، فيما تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل اشتباكات متقطعة بين حزب الله اللبناني والقوات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في غزة، حيث أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله أن جبهة لبنان هي جبهة "مساندة لغزة".

المصدر: RT

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