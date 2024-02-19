الشرطة الإسرائيلية تحقق في انفجار مسيّرة قرب بحيرة طبريا (صور)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن انفجارا قويا أحدث حفرة قرب بحيرة طبريا في شمال إسرائيل، يشتبه في أنه ناجم عن تحطم طائرة مسيرة.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن طائرة بدون طيار أو مقذوف من نوع آخر ضرب منطقة مفتوحة بالقرب من بلدة أربيل في الجليل الأسفل، بالقرب من بحيرة طبريا.

وقالت الشرطة إن الضباط متواجدون في مكان الحادث ويحققون في سبب الانفجار. وأكدت السلطات المحلية أنه لا توجد إصابات.

وأظهرت الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي حفرة صغيرة في الأرض، بالإضافة إلى ما يبدو أنه جزء من المقذوفة.

An apparent drone or other projectile hit an open area near the community of Arbel in the Lower Galilee, close to the Sea of Galilee.



Police say officers are at the scene handling the incident.



Local authorities say there are no injuries. pic.twitter.com/2tVcEHRmxd — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) February 19, 2024

هذا ودوت صفارات الإنذار في بيت هيلل، كفار جلعادي، كفار يوفال، المطلة، المنارة، معيان باروخ، مرغليوت، مسكاف عام، وكريات شمونة خشية تسلل طائرات مسيرة.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"