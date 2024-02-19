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الشرطة الإسرائيلية تحقق في انفجار مسيّرة قرب بحيرة طبريا (صور)

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الشرطة الإسرائيلية تحقق في انفجار مسيّرة قرب بحيرة طبريا (صور)
الحفرة جراء انفجار الطائرة المسيرة
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن انفجارا قويا أحدث حفرة قرب بحيرة طبريا في شمال إسرائيل، يشتبه في أنه ناجم عن تحطم طائرة مسيرة.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن طائرة بدون طيار أو مقذوف من نوع آخر ضرب منطقة مفتوحة بالقرب من بلدة أربيل في الجليل الأسفل، بالقرب من بحيرة طبريا.

وقالت الشرطة إن الضباط متواجدون في مكان الحادث ويحققون في سبب الانفجار. وأكدت السلطات المحلية أنه لا توجد إصابات.

وأظهرت الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي حفرة صغيرة في الأرض، بالإضافة إلى ما يبدو أنه جزء من المقذوفة.

هذا ودوت صفارات الإنذار في بيت هيلل، كفار جلعادي، كفار يوفال، المطلة، المنارة، معيان باروخ، مرغليوت، مسكاف عام، وكريات شمونة خشية تسلل طائرات مسيرة.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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