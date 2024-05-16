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حزب الله يكشف عن مميزات سلاح جديد استخدمه في استهداف مستوطنة المطلة (صورة)

أخبار العالم العربي

حزب الله يكشف عن مميزات سلاح جديد استخدمه في استهداف مستوطنة المطلة (صورة)
Globallookpress
حدود لبنان الجنوبية
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نشر الإعلام الحربي في حزب الله يوم الخميس مميزات السلاح الجديد الذي استخدمه في عملية استهداف مستوطنة المطلة عند حدود لبنان الجنوبية.

وأطلق حزب الله على الصاروخ الجديد اسم "S5"، حيث قال إنه صاروخ غير موجه من عيار 55 ملم.

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وذكر أن طول "S5" يبلغ 1.4 مترا ووزنه 5 كغ، مبينا أن مداه يصل إلى 4 كم.

وأفاد بأن الصاروخ "S5" تستخدمه القاذفات المقاتلة والمروحيات، مشيرا إلى أنه يعمل بالوقود الصلب ورأسه الحربي شديد الانفجار.

وأوضح الإعلام الحربي، في وصفه للسلاح الجديد، أنه مزود بصمام صدم ميكانيكي.

وفي وقت سابق أعلن "​حزب الله​" في بيان أن ‏المقاومة الإسلامية هاجمت عند الساعة 1:38 من بعد ظهر الخميس موقع المطلة ‏وحاميته وآلياته بمسيرة هجومية مسلحة بصواريخ "‏S5‌‏".

وأكد أن المسيرة عند وصولها إلى النقطة المحددة ‏لها أطلقت صواريخها على إحدى آليات الجيش الإسرائيلي والعناصر المجتمعة حولها ‎وأوقعتهم بين قتيل وجريح ‏وبعدها أكملت انقضاضها على الهدف المحدد لها وأصابته بدقة.

حزب الله يكشف عن مميزات سلاح جديد استخدمه في استهداف مستوطنة المطلة (صورة)

المصدر: RT

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