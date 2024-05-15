"صواريخ ثقيلة وهجوم جوي هو الأعمق".."حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد إسرائيل يوم الأربعاء

نشر "حزب الله" اللبناني ملخصا لعمليات نفذها ضد الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء، "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة".

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وقال الإعلام الحربي في "حزب الله" إن "المقاومة الإسلامية نفذت عددا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 15 مايو 2024، وفقا للآتي": «

- القطاع الشرقي (جنوبي البلاد):

1- الساعة 12:00: ‏المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة وتدميرها.

2- الساعة 16:58: استهداف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وإصابته إصابة مباشرة.‏

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- القطاع الغربي (جنوبي البلاد):

1- ا‏لساعة 11:35: استهداف مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصواريخ بركان الثقيلة وإصابتها بشكل ‏مباشر وتدمير جزء منها، وذلك في اطار الرد ‏على الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان.

2- الساعة 12:00: استهداف مقر وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا ‏والصواريخ الثقيلة وقذائف المدفعية وإصابة تجهيزاتها السابقة والمستحدثة وتعطيل أجزاء منها ‏بشكل كامل، وذلك في إطار الرد ‏على الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان.

3- الساعة 17:00: استهداف موقع ‏رأس الناقورة البحري بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.‏

4- الساعة 19:50: شن هجوم جوي بعدد من ‏الطائرات المسيرة الانقضاضيّة على قاعدة إيلانية غرب مدينة طبريا، مستهدفة جزءا من منظومة ‏المراقبة والكشف الشاملة لسلاح الجو، وأصابت أهدافها المحددة لها بدقة، وحققت ما أرادت من ‏هذه العملية المحدودة».

جدير بالذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية أشارت إلى أن الهجوم الجوي الذي نفذه "الحزب" يوم الأربعاء، حسب بيانه، وقع على بعد نحو 35 كيلومترا من الحدود اللبنانية، ويكون ذلك بمثابة أعمق ضربة لـ"حزب الله" في إسرائيل وسط الحرب الحالية.

المصدر: RT