الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيرة أطلقت من لبنان وانفجار أخرى في الجليل الغربي

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان فوق البحر وانفجار أخرى بمنطقة جاتون في الجليل الغربي.

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وقالت قيادة الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي إن الحادث الذي أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار للغارات الجوية في نهاريا والمجتمعات المحيطة بها لمدة 15 دقيقة تقريبا قد انتهى الآن.

وتظهر صور من نهاريا، الواقعة على بعد ستة أميال جنوب الحدود مع لبنان، إطلاق صواريخ اعتراضية بسبب ما قال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إنها "طائرة معادية مشتبه بها".

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ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا وتبادلا للقصف مع تصاعد حدة الاشتباكات، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي يوم الخميس عملية ضد حزب الله اللبناني في جبل شمس بالبقاع شرقي لبنان.

المصدر: RT+ تايمز أوف إسرائيل