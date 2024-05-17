"حزب الله" يعرض مشاهد لعملية استهداف مقر إسرائيلي

عرض "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة مشاهد من عملية استهداف المقر المستحدث لقيادة "كتيبة ‏المدفعية 411" قرب جعتون شمال إسرائيل.

ونشر الإعلام الحربي، مقطع فيديو يظهر "مشاهد من عملية استهداف المقر المستحدث لقيادة كتيبة المدفعية 411 قرب مستوطنة جعتون".

وأوضح "حزب الله" في بيان، أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏الاغتيال الذي قام به العدو الإسرائيلي في محيط بلدة قانا، شنت المقاومة الإسلامية يوم الجمعة ‌‏17-5-2024 هجوما جويا بعدد من المسيرات الانقضاضية على المقر المستحدث لقيادة كتيبة ‏المدفعية 411 في جعتون".

كما أكد أن "المسيرات استهدفت خيم استقرار ومبيت ضباط الكتيبة وجنودها، فأصابت أهدافها ‏بدقة وأوقعت عددا منهم بين قتيل وجريح". ‏

هذا وأعلن حزب الله الجمعة، استهداف قاعدة "تسنوبار" التابعة للجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل بـ 50 صاروخ ‏كاتيوشا، ردا على الغارات الإسرائيلية على بلدة النجارية جنوب لبنان.

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا وتبادلا للقصف مع تصاعد حدة الاشتباكات، حيث شن الجيش الإسرائيلي ضربات ضد منشآت للدفاع الجوي تابعة لحزب الله في بلدة النجارية في صيدا جنوب لبنان.

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المصدر: RT