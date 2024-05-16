"حزب الله" يعلن إطلاق 60 صاروخ كاتيوشا على مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي

شن "حزب الله" اليوم الخميس هجوما صاروخيا على شمال إسرائيل، استهدفت مواقع عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي.

وقال "حزب الله" في بيان: ".. ردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي ليل أمس على منطقة البقاع، شن مجاهدو المقاومة الإسلامية هجوما صاروخيا بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا على قيادة فرقة الجولان ‌‏210 في نفح وثكنة الدفاع الجوي في كيلع وثكنة المدفعية لدعم المنطقة الشمالية في يوآف".

وأفاد موقع Ynet بأن صفارات الإنذار تدوي بشكل متكرر في زرعيت بالجليل الغربي، كما دوت في مستوطنات شوميرا، شتولا، وافن مناحم خشية تسلل طائرات مسيرة.

وذكر أنه ترددت أنباء عن سقوط صواريخ في مناطق مفتوحة شمال هضبة الجولان، أدت إلى اندلاع حرائق.

وفي بيان آخر، قال "حزب الله" إن عناصره استهدفوا ثكنة ‏زرعيت ورافعة التجهيزات والتجهيزات التجسسية المستحدثة في الثكنة بالأسلحة الموجهة وقذائف ‏المدفعية، والتجهيزات ‏التجسسية المستحدثة في موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة. ‏

وأفاد بأن عناصره استهدفوا التجهيزات ‏التجسسية في موقع راميا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة، والتجهيزات ‏التجسسية المستحدثة في موقع عداثر بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة. ‏

المصدر: RT + Ynet