رونالدو يحقق إنجازا تاريخيا في الدوري السعودي (فيديو)

حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو إنجازا شخصيا جديدا في الدوري السعودي وذلك بعدما صنع هدفا لفريقه النصر في شباك الهلال (1-1) يوم الجمعة ضمن الجولة الـ32 من المسابقة.

واحتاج النصر لـ23 ثانية فقط لافتتاح باب التسجيل أمام الهلال بتسديدة قوية للبرتغالي أوتافيو بعد تمريرة من مواطنه رونالدو.

وبهذه التمريرة، أصبح رونالدو هو أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف خلال موسم واحد بتاريخ الدوري السعودي للمحترفين بواقع 44 هدفا.

🚨🚨🚨 تاريخي وللتاريخ !



🇵🇹 الأسطورة التاريخي كريستيانو رونالدو يتخطى عبدالرزاق حمدالله ويصبح أكثر من ساهم في موسم واحد في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين



🥇كريستيانو رونالدو = 44 مساهمة 2023/24

🥈عبدالرزاق حمدالله = 43 مساهمة 2018/19 pic.twitter.com/lJSZuU8Out — تاريخ رياضي (@SportJ) May 17, 2024

وسجل رونالدو 33 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة، ليتفوق على المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الاتحاد الحالي والنصر السابق صاحب الرقم القياسي السابق (43 مساهمة في موسم 2018-2019).

ويتصدر رونالدو حاليا ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 33 هدفا، ويحتاج لتسجيل هدفين فقط في الجولتين الأخيرتين كي يحطم رقما آخر لحمد الله (34 هدفا)، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلا في موسم واحد في تاريخ دوري روشن.

المصدر:RT