لاعبو نادي النصر يرفضون إقامة ممر شرفي لنظرائهم في الهلال (فيديو)

رفض لاعبو نادي النصر إقامة ممر شرفي لتكريم غريمهم الهلال الذي حسم لقب الدوري السعودي للمحترفين، قبل مباراة الفريقين مساء اليوم الجمعة لحساب الجولة الـ32 من المسابقة.

وحسم الهلال لقب الدوري في الجولة الماضية بعد فوزه على الحزم بنتيجة 4-1 ضمن المرحلة الـ31.

وتبعا لعرف كرة القدم، يحظى البطل عادة بتكريم في المباراة التالية من خلال إقامة الفريق المنافس لممر شرفي، لكن ذلك لم يحدث في لقاء النصر والهلال بسبب رفض لاعبي "العالمي".

#النصر_الهلال#النصر

نصر الأخلاق والمبادىء والقيم

يرفض الممر الشرفي للهلال 👏

وذلك ايمانا منهم بعدم احقيته بالدوري pic.twitter.com/h32cwhOrHY — أبو طلال 🥇💛💙 (@aljentel1977) May 17, 2024

وكان نجم نادي النصر السابق فهد الهريفي طالب إدارة "العالمي"، بتنظيم اللاعبين ممر شرفي للهلال، بمناسبة فوز الأخير بلقب دوري روشن السعودي، من أجل تقديم صورة حضارية تتمتع بالروح الرياضية.

ولاقى الهريفي انتقادات واسعة من الجماهير "النصراوية"، فيما رد الإعلامي سعود الصرامي، باصطفاف لاعبي الهلال وتنظيم ممر شرفي لقائد نادي النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد تربعه على عرش قائمة هدافي الدوري، وحسم اللقب عمليا بنسبة كبيرة.

يذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 89 نقطة، متفوقا بفارق 12 نقطة عن النصر قبل نهاية المسابقة بثلاث جولات.

المصدر: RT + منصة "إكس"