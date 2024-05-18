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رئيس بلغاريا: من المستحيل هزيمة روسيا في النزاع الأوكراني

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رئيس بلغاريا: من المستحيل هزيمة روسيا في النزاع الأوكراني
Globallookpress Kremlin Pool
الرئيس البلغاري رومين راديف
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أعلن الرئيس البلغاري رومين راديف أن الانتصار على روسيا في النزاع الأوكراني أمر مستحيل.

وأشار راديف، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو بسبب دعمه للسلام هي "مثال توضيحي لعواقب التعصب تجاه آراء الآخرين".

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ووصف التحريض على الكراهية في أوروبا على خلفية النزاع في أوكرانيا بأنه خطير للغاية، عندما "تقابل الأصوات المطالبة بالسلام بإطلاق النار".

وأكد على أنه "من غير المقبول أن يتم تقديم مواصلة الحرب والنصر المستحيل على روسيا على أنهما السبيل الوحيد الممكن للخروج من الوضع".

وأطلق رجل يدعى يوراي تسينتولا ويبلغ 71 عاما من العمر يوم الأربعاء الماضي الرصاص على فيتسو، وتمكن رجال الأمن من اعتقال الجاني وتبين أنه أحد مؤيدي المعارضة الليبرالية في البلاد.

المصدر: RT

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