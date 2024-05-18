"جاهز لأراهن بالمال على فوز أوكرانيا".. وزير الدفاع البريطاني يحث دول الناتو على زيادة دعم كييف

أعرب وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس عن استعداده للرهان على "انتصار أوكرانيا وحلفائها على روسيا"، داعيا مع ذلك دول "الناتو" لزيادة الدعم لأوكرانيا التي تعيش حاليا "أياما صعبة".

وكتب شابس في مقال لصحيفة "ديلي إكسبريس": "ليس هناك أي شك في أننا نشهد تقدما كبيرا" للقوات الروسية شرق أوكرانيا، حيث تقوم بعمليات توغل في المناطق القريبة من مدينة خاركيف، مضيفا أن "هذه أيام صعبة في كفاح أوكرانيا من أجل بقائها".

وذكّر الوزير بأن المملكة المتحدة تعهدت بتقديم دعم بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني هذا العام لأوكرانيا في "أكبر حزمة نقدمها حتى الآن"، كما أنها قطعت على نفسها الالتزام بالوصول إلى إنفاق 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي على الأغراض الدفاعية بحلول عام 2030، مؤكدا أن بريطانيا لن تتراجع عن دعم أوكرانيا وسنستمر في الوقوف معها "طالما كان ذلك ضروريا".

وأشار شابس إلى "تأخيرات طويلة" في قيام الولايات المتحدة بتقديم حزمة دعم عسكري كبيرة جديدة لكييف وقال: "لكن كما هو واضح تماما حاليا، فإن الوقت المناسب لبقية أعضاء الناتو لزيادة دعمهم (لأوكرانيا) هو الآن. ينبغي على منظمة حلف شمال الأطلسي والدول الأخرى التي تؤمن بالديمقراطية والنظام الدولي، العمل معا أكثر من أي وقت مضى"، مشدد على أنه "لا يمكننا أن ندع روسيا تفوز".

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وأضاف: "أنا مستعد لأراهن بالمال على أوكرانيا وحلفائها في هزيمة (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين. ولكن للقيام بذلك نحتاج إلى التعهد بشكل جماعي بـ(تخصيص) المال الآن. إن تكلفة عدم تقديم الدعم لأوكرانيا في لحظة احتياجها له ستكون أكثر بكثير".

وسبق أن حذرت موسكو من أن إمداد الغرب وعلى رأسه دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، يعتبر "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، ويجعل تلك الدول طرفا مباشرا في النزاع، ما قد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

المصدر: Daily Express