بيسكوف: "عسكرة" الاقتصاد البريطاني "تمويه" لوضع اقتصادي صعب

وصف متحدث الكرملين دميتري بيسكوف "عسكرة" الاقتصاد البريطاني بأنها "تمويه" للصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لبيسكوف اليوم الأربعاء، تعليقا على تصريح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بشأن نقل الصناعات الدفاعية البريطانية إلى مستوى عسكري، حيث تابع: "يحاول كثيرون استغلال الوضع حول أوكرانيا، وتصعيد هذا الوضع على نحو مصطنع ومتعمد لحل مشكلاتهم الداخلية. نحن نعلم الوضع الاقتصادي الصعب في المملكة المتحدة. وينبغي عليهم شد الأحزمة، بينما يواجه المواطنون البريطانيون أوقاتا عصيبة. لذلك فإن مثل هذه العسكرة لشريحة معينة من الاقتصاد بمثابة تمويه على خلفية هذه الصعوبات".

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قد أعلن، يوم أمس، انتقال الصناعات الدفاعية في المملكة المتحدة إلى "حالة الحرب"، مؤكدا أنه سيتم تزويد أوكرانيا بالدعم العسكري على المستوى الحالي على الأقل طالما كان ذلك ضروريا.

المصدر: تاس