أفاد الموقع الإخباري RTVS، بأن الكاتب يوراي تسينتولا، المشتبه بمحاولته اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو، اعترف بذنبه أمام المحكمة.

ووفقا للموقع، اعترف تسينتولا البالغ من العمر 71 عاما بالذنب خلال الجلسة الأولى للمحكمة، التي نظرت في طلب المدعي العام بحبسه على ذمة التحقيق.

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وذكر الموقع أن المحكمة الجنائية الخاصة في بيزينوك بغرب سلوفاكيا، تنظر في القضية.

يوم الأربعاء الماضي، قام تسينتولا بإطلاق الرصاص على رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو. وتمكن رجال الأمن من اعتقال الجاني وتبين أنه أحد مؤيدي المعارضة الليبرالية في البلاد.

شغل فيتسو منصب رئيس وزراء سلوفاكيا في الأعوام 2006-2010 و2012-2018، وأصبح رئيسا للحكومة مرة أخرى في أكتوبر 2023. وهو منذ فترة بعيدة ينتقد السياسة الغربية تجاه الوضع في أوكرانيا، مؤكدا أن الصراع ليس له حل عسكري، وأن إمداد نظام كييف بالأسلحة لا يؤدي إلا إلى سقوط المزيد من الضحايا.

المصدر: تاس