سيارتو يؤكد أن حالة فيتسو أصبحت مشجعة أكثر

قال وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو، بعد اتصال هاتفي مع القائم بأعمال رئيس البرلمان السلوفاكي، إن حالة رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو الذي تعرض لمحاولة اغتيال، باتت مشجعة أكثر.

وأضاف سيارتو: "تم إبلاغي بأن الوضع يصبح مشجعا أكثر فأكثر كل يوم، لكن الأمر سيستغرق بضعة أيام أخرى قبل أن نتمكن من الجزم بشأن تعافي رئيس الوزراء السلوفاكي".

إقرأ المزيد

وتابع وزير خارجية هنغاريا: "لقد اتفقنا على أن محاولة الاغتيال هذه تتسم بدوافع سياسية وهي تعتبر هجوما خطيرا على الديمقراطية السلوفاكية وسياسة سلوفاكيا السيادية المبنية على إرادة الشعب".

وأعرب سيارتو عن أسفه لوقوع الحادث المأساوي "في وقت هناك حاجة كبيرة لعمل جميع السياسيين الذين يدعون إلى السلام".

يوم الأربعاء الماضي، قام رجل يدعى يوراي تسينتولا ويبلغ 71 عاما من العمر، بإطلاق الرصاص على رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو. وتمكن رجال الأمن من اعتقال الجاني وتبين أنه أحد مؤيدي المعارضة الليبرالية في البلاد.

المصدر: تاس