السعودية.. 4 إنذارات حمراء بسبب الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية، خلال تقريره عن حالة الطقس ليوم السبت، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول في عدة مناطق بالمملكة.

وتوقع المركز في تقريره أن ترافق الأمطار الرعدية برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

وأضاف: "كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها".

من جهتها، حذرت مديرية الدفاع المدني السعودي، من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة، داعية إلى "الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن تجمع السيول واتباع الإرشادات".

#الدفاع_المدني يدعو إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة #جازان .

ولمتابعة الحالة عبر الرابط:https://t.co/vXwLgRVfbjpic.twitter.com/r5ACnqUAHI — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) May 18, 2024

وجاء في بيان الدفاع المدني: "استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة من يوم السبت وحتى الأربعاء المقبل"، داعيا إلى "الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة".

#الدفاع_المدني يدعو إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة #الباحة .

ولمتابعة الحالة عبر الرابط:https://t.co/vXwLgRVfbjpic.twitter.com/90DwLY2Qzc — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) May 18, 2024

وأصدرت مديرية الدفاع المدني 4 إنذارات حمراء، في مناطق جازان والباحة وعسير ومكة المكرمة، داعية إلى توخي الحيطة والحذر واتباع الإرشادات، إثر الحالة المناخية التي تشهدها تلك المناطق شرقي المملكة".

#الدفاع_المدني يدعو إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة #عسير .

ولمتابعة الحالة عبر الرابط:https://t.co/vXwLgRVfbjpic.twitter.com/UeaKtbJC1n — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) May 18, 2024

#الدفاع_المدني يدعو إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة #مكة_المكرمة .

ولمتابعة الحالة عبر الرابط:https://t.co/vXwLgRVfbjpic.twitter.com/pQgBVV2NhR — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) May 18, 2024

وتعرضت السعودية في شهر أبريل الماضي إلى هطول أمطار غزيرة في عدة محافظات سعودية، تسببت بتشكل سيول قوية داخل هذه المحافظات، حيث تسببت السيول بقطع الشوارع وجرف المركبات.

وأفادت وسائل إعلام سعودية، بداية أبريل الجاري، بمصرع شخص (32 عاما) وفقدان آخر في مدينة بلسمر، جراء السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت جنوب غربي البلاد.

المصدر: RT