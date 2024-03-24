سيول عارمة وطقس قاس تتعرض له العاصمة السعودية (فيديوهات)
شهدت العاصمة السعودية أمطارا رعدية غزيرة وتقلبات جوية على مدار اليومين الماضيين، وحذر الدفاع المدني المواطنين من طقس المملكة السيئ اليوم الأحد.
وأظهر مقطع فيديو انجراف سيارة في سيول وادي ماوان الدلم جنوب الرياض مساء أمس السبت، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.
🔴 متداول— طقس (@tqqs) March 23, 2024
انجراف سيارة بسيول
وادي ماوان #الدلم جنوب #الرياض
السبت ١٣ #رمضان ١٤٤٥هـ
23 مـــارس 2024م
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وأصاب تساقط البرد مختلف مناطق الرياض، وأثر تغير الطقس والحالة المطرية المستمرة بشكل ملحوظ على الرحلات الجوية، ما دعا مطار الملك خالد الدولي لإبلاغ المسافرين بالتواصل مع خطوط الطيران للتأكد من حالة الرحلة قبل توجههم إلى المطار.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، وتكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، نجران، جازان.
🔴 مباشر— طقس (@tqqs) March 23, 2024
سيول سد #حريملاء
السبت ١٣ #رمضان ١٤٤٥هـ
23 مـــارس 2024م
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وحذر الدفاع المدني السعودي المواطنين من طقس المملكة العربية السعودية السيئ اليوم الأحد، مشددا على ضرورة اتباع تعليمات الأمن والسلامة التي يضعها الدفاع المدني في جميع وسائل الإعلام والسوشيال ميديا.
⚠️ الرياض: أمطار أكثر غزارة مُتوقعة على العاصمة الأحد مُرفقة بالعواصف الرعدية و البُروق و البَرَديات— طقس العرب - السعودية (@ArabiaWeatherSA) March 24, 2024
تفاصيــــــــل: https://t.co/vroQDxkYUF#امطار_الرياض#الرياض_الان#طقس_الرياضpic.twitter.com/3WkWlHAlRJ
🔴— طقس (@tqqs) March 23, 2024
البرد في شوارع #مرات 😍👌🏻
شمال غرب #الرياض_الان
السبت ١٣ #رمضان ١٤٤٥هـ
23 مـــارس 2024م
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. pic.twitter.com/D8z5XQy7Vm
وأظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تساقط الثلوج والأمطار في عدة مناطق بالمملكة.
🔴— طقس (@tqqs) March 23, 2024
شاهد
اثار البرد على أحد السيارات😱
في #شقراء
" الله يعوض عليهم"
السبت ١٣ #رمضان ١٤٤٥هـ
23 مـــارس 2024م
.
. pic.twitter.com/dskdx5pxsy
وأعلنت إدارة تعليم مدينة الرياض تعليق الدراسة اليوم الأحد في جميع المدارس التابعة لها وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، بناء على تقارير الأرصاد والدفاع المدني.
🔴— طقس (@tqqs) March 23, 2024
شاهد
اثار البرد على أحد السيارات😱
في #شقراء
" الله يعوض عليهم"
السبت ١٣ #رمضان ١٤٤٥هـ
23 مـــارس 2024م
.
. pic.twitter.com/dskdx5pxsy
المصدر: RT