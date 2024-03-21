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السعودية.. "ضيف غير متوقع" يخرب الإفطار على مجموعة من المواطنين في البر (فيديو)

مجتمع

السعودية..
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أظهر مقطع فيديو في السعودية، مجموعة من المواطنين في البر، يكافحون لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من إفطار جماعي لهم، من بعد أن داهمهم السيل.


وأبان مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين، أثناء الاستعداد للإفطار ونصب المظلات وفرش الأرضية، وإشعال النار، في حين أنه قبل الإفطار بعشرين دقيقة بدأت السماء تتلبد بالغيوم، والرعد يظهر فيها، ثم بدأت الأمطار تهطل بشكل بسيط.

ومع هطول الأمطار بشدة جرت سيول في المنطقة وداهم أحدها الإفطار حيث غرقت الجلسة، وسارع الصائمون إلى جمع الأواني، فيما سمع ضحكهم على هذا الموقف، ووصف أحدهم الإفطار بأنه "إفطار تاريخي".

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المصدر: RT

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