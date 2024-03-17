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السعودية..إفطار مختلف "في السماء" (فيديو)

مجتمع

السعودية..إفطار مختلف
Sputnik
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر المظلي السعودي عبدالله القحطاني وهو يخوض تجربة فريدة من نوعها لـ"الإفطار في السماء".

ووثق عبد الله القحطاني تناوله وجبة الإفطار في أثناء هبوطه المظلي من أحد المرتفعات بجنوب السعودية، حيث ظهر وهو يتناول قشطة وتمر بينما كان يهبط بالمظلة من السماء.

وعلق القحطاني في الفيديو قائلا: "فطورنا بيكون هنا اليوم.. والله الصحن بهدلني ولكن تيسرت..فطور اليوم كان مختلفا".

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ولاقى المقطع تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعجب الكثيرون بجرأة القحطاني وابتكاره.

المصدر: RT

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