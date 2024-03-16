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مغني راب أمريكي شهير يعلن إسلامه (فيديو)

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مغني راب أمريكي شهير يعلن إسلامه (فيديو)
AFP
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أعلن مغني الراب الأمريكي الشهير ليل جون قيامه ببعض التغييرات في حياته مؤخرا، ومن بين هذه التغييرات اعتناقه الإسلام.

وفي مقطع فيديو نُشر على موقع فيسبوك يوم الجمعة (15 مارس)، ظهر مغني أغنية الراب الشهيرة "لأجل ماذا أرفض!" (Turn Down For What) وهو يتلو الشهادة (أي إعلان الإيمان الإسلامي) في مسجد الملك فهد في كولفر سيتي، كاليفورنيا.

ونطق ليل جون بالشهادة خلال شهر رمضان.

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وخلال مقابلة له في الشهر الماضي، أوضح جون كيف أن طلاقه من زوجته وبلوغه سن الخمسين، وكلاهما حدث في السنوات القليلة الماضية، قاداه إلى مسار مختلف، على المستويين الشخصي والمهني.

وقال جون: "لقد كنت دائمًا أتأمل قليلا، ولكن عندما بلغت الخمسين من عمري، بدأت أمر بالكثير من الأشياء"، ومن ثم فجر مفاجأة أنه وزوجته لم يعودا معا.

وأكمل: "بدأت في الطلاق، وأنا منفصل الآن..وكانت كل المشاعر الناجمة عن الطلاق وكل هذه العملية تؤثر فيّ حقا، لذلك، وجدت أنني يجب أن أبدأ بالذهاب إلى الداخل لتهدئة نفسي".

وبعد انتشار أخبار طلاقه، صرح مندوب ليل جون لمجلة "PEOPLE" قائلا: "منذ عامين تقريبًا، قرر ليل جون وزوجته نيكول الانفصال..هذا كان انفصالا وديا، وبما أن ليل جون شخصية عامة، فإن شؤون عائلته ستبقى خاصة في هذا الوقت".

المصدر: "hiphopdx"

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