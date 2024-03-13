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مغنية راب روسية تزيّن سيارتها بصورها الشخصية (فيديو)

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مغنية راب روسية تزيّن سيارتها بصورها الشخصية (فيديو)
dzen.ru
صورة أرشيفية
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قررت مغنية الراب الروسية إنستاسامكا ( داريا زوتيفا) المعروفة بحبها للإثارة، لفت الانتباه إلى صدور ألبومها الجديد بطريقة غير معتادة.

جاء ذلك في مقطع فيديو منشور في قناة Jetcar على "يوتيوب".

ويشار إلى أن المغنية اتصلت بمركز "الديتالنغ" لطبع صورتها على سيارتها الشخصية من نوع "مرسيدس بنز" الفئة V، وطلبت النجمة وضع صورتها على جانب أبواب السيارة وعلى غطاء المحرك.

مغنية راب روسية تزيّن سيارتها بصورها الشخصية (فيديو)
dzen.ru
صورة المغنية

وقالت: "تماما، هذا ما أردته. وأهم شيء بالنسبة لي هو أن الباب لم يفتح في منتصف وجهي".

وبالإضافة إلى ذلك، فعند فتح الباب الأمامي يظهر الآن ضوء خاص على شكل اسم الألبوم الجديد للمغنية.

يذكر أن مغنية الراب إنستاسامكا كانت قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها لاجتياز امتحان الثانوية العامة الموحد والالتحاق بإحدى مؤسسات التعليم العالي عام 2024. 

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

 

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