بعد 23 ثانية.. أوتافيو يهز شباك بونو بأسرع هدف في تاريخ مباريات النصر والهلال (فيديو)

سجل نجم نادي النصر، البرتغالي أوتافيو أسرع الأهداف في تاريخ ديربي الرياض، وذلك بعدما هز شباك الهلال خلال مباراة الفريقين يوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري السعودي.

وأحرز أوتافيو هدفه بعد مرور 23 ثانية فقط عبر تسديدة صاروخية من خارج المنطقة، استقرت على إثرها الكرة في المقص الأيسر لمرمى حارس الهلال الدولي المغربي ياسين بونو.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن هذا هو الهدف الأسرع في تاريخ مباريات ديربي الرياض منذ انطلاق بطولة دوري المحترفين في 2008.

أسرع هدف في الدوري .. اوتافيو 🤯 pic.twitter.com/cyIqxAKvVf — فيصل قولدّيس . (@Gfsooly) May 17, 2024

ونجح الهلال في تسجيل هدف التعادل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء نفذها المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش "10+90"، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

ورفع الهلال الذي حسم لقب الدوري السعودي للمرة الـ19 في تاريخه في الجولة الماضية، رصيده إلى 90 نقطة في الصدارة، وأبقى فارق الـ12 نقطة بينه والنصر الوصيف قبل جولتين على نهاية الموسم.

المصدر: "الرياضية" السعودية + RT