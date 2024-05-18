بتأكيد من "الفيفا".. السعودية تحصل على سبق تاريخي مع استضافتها مونديال 2034

نقلت قناة الإخبارية السعودية عن مصدر في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم، تأكيده أن المملكة ستصبح أول دولة تستضيف كأس العالم بمفردها بالشكل الجديد بمشاركة 48 منتخبا.

وأكد المصدر أن جميع مباريات مونديال 2034 الـ104 ستكون موزعة على مناطق المملكة.

#عاجل | مصدر في مكتب الفيفا التنفيذي لـ #الإخبارية:



• المملكة ستصبح أول دولة تستضيف بطولة كأس العالم بمفردها بالشكل الجديد والذي يشهد مشاركة 48 منتخبا



• جميع مباريات المونديال الـ 104 ستكون موزعة على مناطق المملكة#الإخبارية_رياضةpic.twitter.com/jpWHOYcQqy — الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) May 18, 2024

وستصبح بذلك السعودية أول دولة تستضيف النهائيات بمفردها بعد توسيع البطولة لتشمل 48 منتخبا، حيث تقام نسخة 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتقام النسخة التالية من المونديال، عام 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال مع إقامة ثلاث مباريات في أمريكا الجنوبية وبالتحديد في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة (استضافت أوروغواي أول نسخة لكأس العالم عام 1930).

وستصبح السعودية ثالث بلد عربي ينظم البطولة بعد قطر التي نظمت كأس العالم 2022 والمغرب الذي سيشارك في استضافة مونديال 2030.

المصدر: الإخبارية السعودية