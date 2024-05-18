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بتأكيد من "الفيفا".. السعودية تحصل على سبق تاريخي مع استضافتها مونديال 2034

الرياضة

بتأكيد من
Sputnik
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نقلت قناة الإخبارية السعودية عن مصدر في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم، تأكيده أن المملكة ستصبح أول دولة تستضيف كأس العالم بمفردها بالشكل الجديد بمشاركة 48 منتخبا.

وأكد المصدر أن جميع مباريات مونديال 2034 الـ104 ستكون موزعة على مناطق المملكة.

وستصبح بذلك السعودية أول دولة تستضيف النهائيات بمفردها بعد توسيع البطولة لتشمل 48 منتخبا، حيث تقام نسخة 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتقام النسخة التالية من المونديال، عام 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال مع إقامة ثلاث مباريات في أمريكا الجنوبية وبالتحديد في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة (استضافت أوروغواي أول نسخة لكأس العالم عام 1930).

وستصبح السعودية ثالث بلد عربي ينظم البطولة بعد قطر التي نظمت كأس العالم 2022 والمغرب الذي سيشارك في استضافة مونديال 2030.

المصدر: الإخبارية السعودية 

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