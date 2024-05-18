جلسة برلمانية في تايوان تتحول إلى حلبة مصارعة (فيديو)

شهد برلمان تايوان فوضى وشجارا كبيرا بين أعضائه، بسبب خلافات حادة حول إصلاحات المجلس.

وحدثت الواقعة قبل ساعات فقط من تولي الرئيس المنتخب "لاي تشينغ تي" منصبه، حيث من المنتظر أن يلقي خطاب تنصيبه يوم الاثنين.

Taiwan's legislature becomes a warzone today, as lawmakers from opposing camps begin to throw each other down, literally. pic.twitter.com/WBEzd4nYXX — Wen-Ti Sung (@wentisung) May 17, 2024

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي الفوضى العارمة أثناء الجلسة، حيث كان بعض النواب يقفزون فوق الطاولات ويلقون بزملائهم على الأرض، فيما كان البعض الآخر يصرخ ويتدافع.

🇨🇳 Taiwan province's opposition group, which has more seats in the Legislative Yuan, proposed a bill to increase the checking power of the legislature.



Thus the ruling party DPP tried to stop this bill by having one of their lawmakers physically snatch it away.



Such a clown… pic.twitter.com/Y3M9NI5Z8M — Dominic Lee 李梓敬 (@dominictsz) May 17, 2024

وسبب هذا الخلاف يتجلى في رغبة المعارضة في منح البرلمان سلطات رقابية أكبر على الحكومة.

بالإضافة إلى اقتراح المعارضة تجريم المسؤولين الذين يدلون بتصريحات كاذبة في البرلمان.

وقال الحزب الديمقراطي التقدمي الذي فاز في الانتخابات التي جرت في يناير الماضي في بيان: "إن أحزاب المعارضة تحاول بشكل غير لائق فرض المقترحات دون عملية التشاور المعتادة".

المصدر: وكالات