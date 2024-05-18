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جلسة برلمانية في تايوان تتحول إلى حلبة مصارعة (فيديو)

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جلسة برلمانية في تايوان تتحول إلى حلبة مصارعة (فيديو)
Gettyimages.ru
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شهد برلمان تايوان فوضى وشجارا كبيرا بين أعضائه، بسبب خلافات حادة حول إصلاحات المجلس.

وحدثت الواقعة قبل ساعات فقط من تولي الرئيس المنتخب "لاي تشينغ تي" منصبه، حيث من المنتظر أن يلقي خطاب تنصيبه يوم الاثنين.

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي الفوضى العارمة أثناء الجلسة، حيث كان بعض النواب يقفزون فوق الطاولات ويلقون بزملائهم على الأرض، فيما كان البعض الآخر يصرخ ويتدافع.

وسبب هذا الخلاف يتجلى في رغبة المعارضة في منح البرلمان سلطات رقابية أكبر على الحكومة.

بالإضافة إلى اقتراح المعارضة تجريم المسؤولين الذين يدلون بتصريحات كاذبة في البرلمان.

وقال الحزب الديمقراطي التقدمي الذي فاز في الانتخابات التي جرت في يناير الماضي في بيان: "إن أحزاب المعارضة تحاول بشكل غير لائق فرض المقترحات دون عملية التشاور المعتادة".

 

المصدر: وكالات

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