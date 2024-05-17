ترامب يبدي رد فعل غير متوقع على زيارة بوتين إلى الصين

قالت شبكة فوكس نيوز التلفزيونية، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حذر من أن الولايات المتحدة قد تواجه مشاكل بسبب تعزيز العلاقات الروسية- الصينية.

وأضافت الشبكة: "سرد ترامب القضايا الأخرى التي تثير لديه القلق، بما في ذلك التضخم والاقتصاد <...>، لكنه قال إن الاجتماع بين زعيمي الصين وروسيا كان على الأرجح أسوأ من أي شيء آخر".

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وحذر ترامب أثناء جلوسه في قاعة المحكمة في مانهاتن، من أن موسكو وبكين تعملان على تعزيز العلاقات بينهما، والتي قال إنها تشكل خطرا على الولايات المتحدة.

ويجري التحقيق مع الرئيس الأمريكي السابق، لأنه احتفظ بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وتم اكتشاف كمية كبيرة من الوثائق، بما في ذلك تلك المتعلقة بالسياسة الخارجية، أثناء تفتيش داره في مار لاجوفو بولاية فلوريدا.

ووصل الرئيس الروسي مساء الأربعاء إلى الصين في زيارة دولة تستغرق يومين، وعقد محادثات مع نظيره الصيني بالصيغتين المصغرة والموسعة بحضور وفدي البلدين، كما وقع الزعيمان على وثيقة بشأن تعميق الشراكة الكاملة والتعاون الاستراتيجي.

المصدر: نوفوستي