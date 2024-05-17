الخارجية الصينية: بكين ستواصل الترويج للحل السياسي للأزمة الأوكرانية

قالت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم الخارجية الصينية، إن بلادها ستواصل لعب دور بناء في الترويج للحل السياسي للأزمة الأوكرانية.

وكتبت الدبلوماسية الصينية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي X، ونشرت خلال ذلك صورة للزعيمين الروسي والصيني: "التقى الرئيسان شي جين بينغ وفلاديمير بوتين مرة أخرى في تشونغنانهاي، وتبادلا وجهات النظر بشكل معمق بشأن الأزمة الأوكرانية".

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وأضافت المتحدثة، أن "الصين ستواصل القيام بدور بناء، في الترويج للحل السياسي للأزمة الأوكرانية".

ووصل الرئيس الروسي مساء الأربعاء إلى الصين في زيارة دولة تستغرق يومين، وعقد محادثات مع نظيره الصيني بالصيغتين المصغرة والموسعة بحضور وفدي البلدين، كما وقع الزعيمان على وثيقة بشأن تعميق الشراكة الكاملة والتعاون الاستراتيجي.

President Xi and President Putin met again in Zhongnanhai and had an in-depth exchange of views on the Ukraine crisis.



China will continue to play a constructive role in promoting the political settlement of the Ukraine crisis. pic.twitter.com/4SyLmKafJj — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) May 16, 2024

وفي يوم الخميس، بعد المباحثات على مستوى القمة، حضر الرئيسان الروسي والصيني حفلا موسيقيا بمناسبة الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

المصدر: نوفوستي