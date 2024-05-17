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الخارجية الصينية: بكين ستواصل الترويج للحل السياسي للأزمة الأوكرانية

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الخارجية الصينية: بكين ستواصل الترويج للحل السياسي للأزمة الأوكرانية
Sputnik
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قالت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم الخارجية الصينية، إن بلادها ستواصل لعب دور بناء في الترويج للحل السياسي للأزمة الأوكرانية.

وكتبت الدبلوماسية الصينية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي X، ونشرت خلال ذلك صورة للزعيمين الروسي والصيني: "التقى الرئيسان شي جين بينغ وفلاديمير بوتين مرة أخرى في تشونغنانهاي، وتبادلا وجهات النظر بشكل معمق بشأن الأزمة الأوكرانية".

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وأضافت المتحدثة، أن "الصين ستواصل القيام بدور بناء، في الترويج للحل السياسي للأزمة الأوكرانية".

ووصل الرئيس الروسي مساء الأربعاء إلى الصين في زيارة دولة تستغرق يومين، وعقد محادثات مع نظيره الصيني بالصيغتين المصغرة والموسعة بحضور وفدي البلدين، كما وقع الزعيمان على وثيقة بشأن تعميق الشراكة الكاملة والتعاون الاستراتيجي.

وفي يوم الخميس، بعد المباحثات على مستوى القمة، حضر الرئيسان الروسي والصيني حفلا موسيقيا بمناسبة الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

المصدر: نوفوستي

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