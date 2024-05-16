بوتين يستذكر كلمات من أغنية شهيرة لوصف العلاقات الروسية الصينية

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلاقة بين روسيا والصين بعبارة "الروسي والصيني شقيقان إلى الأبد" الواردة في أغنية "موسكو-بكين" التي انتشرت شعبيتها قبل نحو 75 عاما.

وقال الرئيس الروسي في كلمة ألقاها اليوم الخميس في بكين في حفل موسيقي مخصص للذكرى الـ 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الروسية الصينية: "أنا واثق من أننا بهذه الروح الأخوية سنواصل تعزيز الشراكة الروسية الصينية المتناغمة".

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وأكد بوتين أن الصداقة الروسية الصينية صمدت أمام اختبار الزمن وتستمر في النمو لصالح البلدين، وأضاف أن العلاقات بين روسيا والصين تعد نموذجا لحسن الجوار بين الدول، وهذه الشراكة تتطور باستمرار في أشكال ومجالات جديدة.

وفي إشارة إلى إعلان العامين 2024-2025 عامي الثقافة الروسية والصينية، قال بوتين: "توقيت مشروع مشترك واسع النطاق – عاما الثقافة في روسيا والصين - ليتزامن مع ذكرى العلاقات الروسية الصينية أمر يحمل رمزية كبيرة. برنامج هذا المشروع حافل جدا ويتضمن جولات فنية للمسارح، وإقامة مهرجانات للسيرك والسينما، ومعارض ومتاحف ومكتبات، ومسابقات رياضية، كما أنه من المقرر أيضا إجراء مسابقة اللغة الروسية في عموم الصين".

وأعرب بوتين عن ثقته في أن كل هذه الأحداث ستثير استجابة حيوية من المواطنين، وأشار إلى أن "أسماء ألكسندر بوشكين، ونيكولاي غوغول، وليو تولستوي، وفيودور دوستويفسكي، وبيوتر تشايكوفسكي، وسيرغي رحمانينوف معروفة على نطاق واسع في الصين"، كما أشار إلى اهتمام الصينيين بالأغاني الروسية والسوفيتية.

من جانبه، قال شي جين بينغ في كلمته إن الموسيقى توحد قلوب الناس ذوي التفكير المماثل، وإنه في الثقافة الصينية، يُنظر إليها تقليديا على أنها لغة صداقة، ووسيلة للتعبير عن المشاعر والعواطف، مضيفا أن الثقافة الموسيقية في روسيا لها تاريخ غني وقديم، وهي تتمتع بقوة جاذبية هائلة.

Sputnik

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وشدد شي على أن "شعبي الصين وروسيا احتلا دائما مكانة مرموقة في حديقة الحضارة العالمية المزدهرة".

وقال: "العام الماضي، اتفقنا أنا وبوتين على إعلان الفترة من 2024 إلى 2025 عامي الثقافة في الصين وروسيا. ونحن واثقون من أن سلسلة الفعاليات الجميلة التي تبدأ اليوم ستعطي زخما إضافيا لتنمية الصداقة الصينية الروسية المستمرة منذ قرون وتعزيز التفاهم المتبادل بين شعبينا".

ووصل الرئيس الروسي مساء الخميس إلى الصين في زيارة دولة تستغرق يومين، وعقد محادثات مع نظيره الصيني بالصيغتين المصغرة والموسعة بحضور وفدي البلدين، كما وقع الزعيمان على وثيقة بشأن تعميق الشراكة الكاملة والتعاون الاستراتيجي.

المصدر: RT