الزعيمان الروسي والصيني يواصلان الاتصالات غير الرسمية في المساء

يواصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، بعد حفل موسيقي بمناسبة الذكرى الـ75 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين اتصالاتهما غير الرسمية في المساء.

وأفاد مراسل وكالة نوفوستي، بأن الاجتماع سيعقد في المقر الحكومي تشونغنانهاي.

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قبيل زيارة بوتين للصين، قال يوري أوشاكوف الروسي إن الزعيمين سيتحدثان في البداية على الانفراد. وأضاف: "سيتنزه الرئيسان في الحديقة المجاورة للقصر، وسيتناولان الشاي، بالطبع".

وبعد ذلك، من المقرر إقامة عشاء غير رسمي، سينضم خلاله إلى رئيسي الدولتين، بعض أعضاء الوفدين. وكما هو متوقع، سيحضر اللقاء من الجانب الروسي أوشاكوف نفسه، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع أندريه بيلاوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو.

وأشار أوشاكوف إلى أنه "على الأرجح ستتم مناقشة أكثر المواضيع أهمية في التعاون في مجال السياسة الخارجية خلال اجتماع غير رسمي للزعيمين، والذي سيعقد في نهاية اليوم الأول من العمل".

وصل الرئيس بوتين، مساء الأربعاء إلى الصين، في زيارة دولة تستمر يومين، هي الأولى له منذ إعادة انتخابه رئيسا.

المصدر: نوفوستي