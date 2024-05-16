خلال حفل فني في بكين .. بوتين يعتذر من الحضور والمترجمين

اعتذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاعة الممتلئة بالجمهور الصيني، ولمترجمي اللغة الصينية الذين يترجمون له تتابعيا، لحديثه طويلا دون إتاحة الفرصة للترجمة.

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جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في حفل موسيقي مخصص للذكرى الـ 75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الروسية الصينية، حيث قال: "اعذروني من فضلكم لأنني تحدثت فترة طويلة دون أن أتيح للمترجم ترجمة ما أقول. كل ما هنالك أنني أحسست وكأني في وطني، وقررت أن كل شيء هنا باللغة الروسية".

ودشن الحفل كل من الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ بإعلان العامين 2024-2025 عامي الثقافة الروسية الصينية.

المصدر: RT