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مدفيديف: "الناتو" يريد أن تصبح كل أوكرانيا تقريبا تحت السيطرة الروسية

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مدفيديف:
Sputnik
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف
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اعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن استراتيجيي "الناتو" من خلال تزويد كييف بأسلحة بعيدة المدى على نحو متزايد، يريدون أن تكون أوكرانيا كلها تقريبا تحت سيطرة روسيا.

وكتب مدفيديف على "تلغرام": "لا يزال استراتيجيو "الناتو" الحمقى يريدون بصدق أن تصبح كل أوكرانيا تقريبا تحت السيطرة الروسية، ولهذا السبب يعطون حكومة بانديرا أسلحة بعيدة المدى".

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وأكد البنتاغون نهاية الشهر الماضي إرسال صواريخ ATACMS العملياتية التكتيكية البعيدة المدى إلى أوكرانيا لاستخدامها، "داخل الأراضي الأوكرانية ذات السيادة".

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق إن أوكرانيا تسلمت سرا أكثر من 100 صاروخ ATACMS بعيدة المدى من الولايات المتحدة.

المصدر: RT

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