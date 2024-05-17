أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف ضرورة إنشاء منطقة عازلة في أوكرانيا لحماية أراضي روسيا، بما في ذلك المناطق الجديدة، من هجمات نظام كييف.

وكتب مدفيديف على "تلغرام": "هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الرئيس فلاديمير بوتين أنه من أجل حياة سلمية، سيتعين على بلادنا إنشاء منطقة عازلة، لكي لا يتاح لنظام النازيين الجدد الفرصة لضرب أهداف في الأراضي الروسية (بما في ذلك، جميع الأراضي التي عادت إلى دولتنا)".

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وأشار إلى أنه ليس من الصعب حساب مساحة المنطقة العازلة حيث أنه إذا استخدم نظام كييف صواريخ من نوع "ستورم شادو" بمدى لا يقل عن 550 كيلومترا والمسافة بين مقاطعة بيلغورود الروسية وكييف تبلغ 429 كيلومترا، فإن الجزء المركزي والهام بالكامل تقريبا من الأراضي الغربية لأوكرانيا يقع ضمن هذه المنطقة العازلة.

وتابع: "بعبارة أخرى، يجب أن تكون روسيا موجودة في كل مكان (550 كيلومترا، بالإضافة إلى 70 إلى 100 كيلومتر أخرى للضمان). وإلا فلن نتمكن من ضمان أمن مدننا وقرانا. وحتى لو تخيلنا أنه تم توقيع وثيقة ما مع كييف (أو بالأحرى مع واشنطن)، فإن أي أحمق جديد في بانديرا لديه صواريخ قادر تماما على انتهاكها. والعواقب واضحة".

المصدر: RT