هل أمر الرئيس فلاديمير بوتين ببدء تحرير أوكرانيا بالكامل؟ حول ذلك، كتب دميتري بلوتنيكوف، في "برافدا رو":

بعد فوزه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مؤتمر صحافي حول نتائج الانتخابات، كلمات بالغة الأهمية حول "إمكانية إنشاء منطقة آمنة على الأراضي الأوكرانية". والغرض من هذه "المنطقة" هو وقف قصف الإرهابيين الأوكرانيين للأراضي الروسية.

وأشار سكرتير الكرملين الصحافي، دميتري بيسكوف، في تعليقه على كلمات بوتين، إلى أن إنشاء مثل هذه المنطقة يرجع إلى تزويد الغرب نظام كييف بأسلحة الناتو الحديثة بشكل متزايد. وشدد السكرتير الصحفي على أنه سيتعين إبعاد البنية التحتية العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية إلى "مسافة آمنة" لضمان سلامة المواطنين الروس.

لا توجد تفاصيل حتى الآن حول إنشاء المنطقة الآمنة في أوكرانيا، هناك مجرد تخمينات. وفي رأيي، السؤال الأهم هو عمق هذه المنطقة ونقطة الانطلاق في تشكيلها.

ليست هناك حاجة إلى أن تكون عرافًا للحديث عن حماية المناطق الروسية، فالمنطقة الأمنة ستبدأ على وجه التحديد من مناطق خاركوف وسومي وتشرنيغوف المتاخمة لأوكرانيا. وإذا جرى النظر في مسألة صواريخ الناتو بعيدة المدى (التي يصل مداها إلى 500 كيلومتر)، فإن هذه المنطقة الآمنة تتوسع "تلقائيًا" إلى الغرب، ولا أستبعد أن تشمل منطقتي جيتومير أو ترنوبل.

اليوم، يكاد يكون من المستحيل حل هذه المهمة من خلال المفاوضات (بسبب عدم صلاحية الحكومة الأوكرانية في المقام الأول)، ما يعني أن تحقيق إنشاء المنطقة الآمنة سوف يحتاج إلى عمليات عسكرية كاملة في الأراضي الأوكرانية، وخاصة تلك التي تخلى عنها الجيش الروسي في الأشهر الأولى من العمليات الخاصة. فنتيجة اتفاقات إسطنبول 2022 هي التي حولت المناطق الحدودية الروسية السابقة إلى منطقة خط مواجهة حقيقية.

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