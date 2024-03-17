بوتين: روسيا تؤيد مفاوضات السلام ومنفتحة للنظر في أي قضايا مطروحة ولا نستبعد إنشاء مناطق عازلة

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين، بأن روسيا تؤيد مفاوضات السلام ولكن فقط إذا لم يكن ذلك بسبب نفاد ذخيرة العدو، مؤكدا أن موسكو ستنطلق من مصالحها بشأن أي قضايا مطروحة.

وأشار بوتين معلقا على فكرة وقف إطلاق النار المؤقت خلال الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، إلى أن موسكو مستعدة للنظر في أي قضايا لكنها ستنطلق من مصالحها والوضع في العملية العسكرية الخاصة.

وقال بشأن اقتراح ماكرون بوقف إطلاق النار خلال الأولمبياد: "نحن على استعداد للنظر في أي قضايا، ولكن دائما سننطلق من موقف مصالح روسيا والوضع في منطقة العملية العسكرية بالطبع، وروسيا على استعداد للنظر في هذا الاقتراح".

وأضاف: "لقد قلت طوال الوقت وسأكررها مرة أخرى، نحن نؤيد مفاوضات السلام، ولكن فقط إذا لم يكن ذلك بسبب نفاد ذخيرة العدو، وإذا كانوا جادين حقا ويريدون بناء علاقات سلمية وحسن جوار بين الدولتين على المدى الطويل، وليس التوقف مؤقتا لإعادة التسلح لمدة عام ونصف أو عامين".

وردا على سؤال حول إمكانية انضمام مقاطعة خاركوف إلى روسيا، لم يستبعد بوتين أن تضطر روسيا إلى إنشاء منطقة عازلة في المناطق التي يسيطر عليها نظام كييف، مشيرا إلى أن عمقها سيكون بمثابة عائق على الأسلحة المدمرة وطويلة المدى بحيث لا تستطيع التغلب عليه، وخاصة الأجنبية منها.

وقال المرشح الرئاسي الروسي فلاديمير بوتين ردا على السؤال مع من ستتفاوض روسيا بعد أن ألغى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الانتخابات في أوكرانيا، إن السؤال حول من الذي ستتفاوض معه روسيا في أوكرانيا لا يزال ينتظر الإجابة، وسوف تفكر فيه موسكو. وأضاف بوتين: "هذا سؤال ينتظر الباحث المجتهد. سنفكر فيه".

يذكر أن المرشح المستقل فلاديمير بوتين يتصدر نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية بعد معالجة 70.03% من الأصوات في عموم البلاد بنسبة 87.17%، يليه نيكولاي خاريتونوف بنسبة 4.19%، وفلاديسلاف دافانكوف 4.08% وليونيد سلوتسكي 3.15% حسبما أفادت لجنة الانتخابات المركزية.

المصدر: RT