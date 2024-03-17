بوتين تعليقا على سير التصويت في الانتخابات الرئاسية: لا يمكن أبدا قمع إرادة الروس من الخارج

أكد الرئيس الروسي الحالي والمرشح المستقل في الانتخابات الرئاسية فلاديمير بوتين من مقره الرئيسي للانتخابات، أنه لن يكون من الممكن أبدا قمع إرادة الروس من الخارج.

وأشار بوتين إلى أن ️هناك شروطا لمزيد من المضي قدما حتى تصبح روسيا أقوى وأقوى وأكثر فعالية، مشددا على أن ️مصدر السلطة في روسيا الاتحادية هو الشعب الروسي.

كما أعرب عن شكره للمواطنين الروس الذين حضروا إلى مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي انتهت اليوم الأحد، وأضاف: "أوجه كلمات شكر خاصة لجنودنا الذين لا يدخرون جهدا في سبيل الدفاع عن الوطن".

وأكد الرئيس الروسي، أن قلة عدد الشكاوى في مقر الانتخابات الرئاسية الروسية يعكس جودة العمل المبذول، ووصف بوتين نتائج الانتخابات بأنها علامة ثقة من جانب المواطنين وأملهم في إنجاز كل شيء.

يتبع..