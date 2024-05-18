مستشار الرئيس الإماراتي يعلق على لقاء بن زايد وبن سلمان والناشطون يتفاعلون

علق مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش، على اللقاء الذي جمع رئيس الإمارات محمد بن زايد، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في قصر العزيزية بالمنطقة الشرقية في السعودية.

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وكتب قرقاش عبر صفحته في منصة "إكس" إن زيارة بن زايد للسعودية ولقاءه بن سلمان "تؤكد أن التواصل والتعاون والتكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة هو السبيل إلى ازدهار واستقرار المنطقة وأمنها".

وأضاف أن "لقاءات قائدي التنمية والتحديث فيها الخير لشعوبنا وأوطاننا".

زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولقائه باخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان تؤكد أن التواصل و التعاون و التكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة هو السبيل الي ازدهار و استقرار المنطقة وأمنها.



لقاءات قائدي التنمية و التحديث فيها الخير لشعوبنا وأوطاننا. pic.twitter.com/CJucvhiTCz — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) May 17, 2024

وكان مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، بدر العساكر، نشر الصورة التي جمعت رئيس الإمارات وولي العهد السعودي، عبر صفحته على "إكس"، وظهر الشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان مبتسمين بالصورة في إشارة إلى الوفق والتقارب بينهما.

وأثارت الصورة ردود المتابعين عبر صفحات التواصل الاجتماعي، فاعتبر البعض أنها "رد على جميع المشككين والمتربصين بالعلاقات السعودية الإماراتية المتينة"، فيما أعرب آخرون عن فرحتهم باللقاء، ووصفوا العلاقات بين البلدين الخليجيين بالـ "النموذج الاستثنائي للتعاون".

صورة ترد على جميع المشككين والمتربصين بالعلاقات السعوديه الاماراتيه المتينه والمتميزه .. حفظهما الله ووفقهما لكل مافيه خير البلدين والشعبين الشقيقين — سليمان بن عبدالعزيز بن محمد (@saso1961_soso) May 17, 2024

والله إني فرحت يوم شفت الصورة...

الله يديم المحبة و التعاون والتكامل...

مصيرنا واحد... — Abdulla (@AbdullaQashouri) May 17, 2024

فضل من الله أن مَنَّ على بلدينا بهذه الأخُوّة والروح السامية والعزيمة والريادة والإبداع والعلاقات المتينة على كل المستويات، حتى غَدينا نموذجاً #استثنائي للتعاون المشترك المبني على تكامل عناصر القوة الوطنية للبلدين#السعودي_اماراتي_والاماراتي_سعودي#لن_ترونا_الا_معاpic.twitter.com/irhbndiQwB — Dr. Khalid Bin Showail (@khalid_s_ghamdi) May 17, 2024

المصدر: RT