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مستشار الرئيس الإماراتي يعلق على لقاء بن زايد وبن سلمان والناشطون يتفاعلون

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مستشار الرئيس الإماراتي يعلق على لقاء بن زايد وبن سلمان والناشطون يتفاعلون
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لقاء بن سلمان وبن زايد في قصر العزيزية
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علق مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش، على اللقاء الذي جمع رئيس الإمارات محمد بن زايد، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في قصر العزيزية بالمنطقة الشرقية في السعودية. 

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وكتب قرقاش عبر صفحته في منصة "إكس" إن زيارة بن زايد للسعودية ولقاءه بن سلمان "تؤكد أن التواصل والتعاون والتكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة هو السبيل إلى ازدهار واستقرار المنطقة وأمنها".

وأضاف أن "لقاءات قائدي التنمية والتحديث فيها الخير لشعوبنا وأوطاننا".

وكان مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، بدر العساكر، نشر الصورة التي جمعت رئيس الإمارات وولي العهد السعودي، عبر صفحته على "إكس"، وظهر الشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان مبتسمين بالصورة في إشارة إلى الوفق والتقارب بينهما.

وأثارت الصورة ردود المتابعين عبر صفحات التواصل الاجتماعي، فاعتبر البعض أنها "رد على جميع المشككين والمتربصين بالعلاقات السعودية الإماراتية المتينة"، فيما أعرب آخرون عن فرحتهم باللقاء، ووصفوا العلاقات بين البلدين الخليجيين بالـ "النموذج الاستثنائي للتعاون".

المصدر: RT

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