الأسد يبحث مع بن سلمان سبل تعزيز العلاقات بين سوريا والسعودية

بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان آل سعود سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد على هامش القمة العربية الـ33 في العاصمة البحرينية المنامة استعراض سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، إلى جانب بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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وحضر اللقاء الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، والأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وزير الحرس الوطني السعودي، وعضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني السعودي مساعد بن محمد العيبان.

وانطلقت اليوم الخميس أعمال القمة العربية الـ33 في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور عدد من القادة العرب والضيوف الأجانب. وستناقش القمة صياغة موقف عربي موحد تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني مع استمرار الحرب على قطاع غزة لأكثر من 7 أشهر، والأزمة الإنسانية في السودان، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية.

المصدر: واس+سانا