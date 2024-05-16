بنثر الورود.. شاهد الوفود في الممر إلى قاعة انعقاد القمة العربية

جرى نثر الورود على القادمين في الممر المؤدي إلى قاعة انعقاد القمة العربية الـ33 احتفاء بوصول ملك البحرين و ولي العهد السعودي وعدد من رؤساء الدول والوفود المشاركة بالقمة.

وظهر في الفيديو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يدخلون إلى قصر الصخير حيث تعقد أعمال القمة، فيما كانت الورود تنثر عليهم.

فيديو | الممر المؤدي إلى مقر انعقاد القمة العربية الـ 33 يتزين بالورود احتفاء بوصول ولي العهد وملك البحرين وعدد من رؤساء الدول والوفود المشاركة بالقمة #الإخباريةpic.twitter.com/61n5pYgQ3K — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 16, 2024

المصدر: RT