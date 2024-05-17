لحظة استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة عند معبر حدودي رئيسي بين لبنان وسوريا (فيديو)

أظهر تسجيل فيديو لكاميرا مراقبة لحظة استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة على طريق المصنع راشيا، مفرق مجدل عنجر قرب الحدود اللبنانية السورية.

وأدى الاستهداف وفقا لآخر الإحصائيات إلى مقتل شخص وجرح اثنين آخرين أحدهما بحالة حرجة.

كما وثق مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام لبنانية، لحظة قصف الطيران الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم لسيارة "بيك آب" أثناء سيرها في أحد الطرق ببلدة النجارية، التابعة لقضاء صيدا جنوب لبنان.

المصدر: RT