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شاهد لحظة قصف الطيران الإسرائيلي لسيارة "بيك آب" في جنوب لبنان

فيديوهات

شاهد لحظة قصف الطيران الإسرائيلي لسيارة
Globallookpress
الحدود اللبنانية الإسرائيلية، أرشيف
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وثق مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام لبنانية، لحظة قصف الطيران الإسرائيلي لسيارة "بيك آب" أثناء سيرها في أحد الطرق ببلدة النجارية، التابعة لقضاء صيدا جنوب لبنان.

وأفاد مراسلنا الجمعة، بورود أنباء عن سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إثر سلسلة من الغارات الجوية شنتها المقاتلات والمسيرات الإسرائيلية على بلدة النجارية قضاء صيدا وساحل الزهراني.

المصدر: RT

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