توجه أوليغ سوسكين مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق بسؤال محرج لقائد القوات الأوكرانية ألكسندر سيرسكي، مستغربا سبب قبوله أن يكون بديلا لزالوجني على الرغم من معرفته المسبقة بأنه سيفشل.

وطرح سوسكين سؤاله عبر قناته على يوتيوب ساخرا بعد تصريحات سيرسكي عن وضع قواته الصعب في خاركوف: "سيرسكي، لماذا وافق؟ إذا كان ذكيا ويعلم مسبقا ويفهم كل شيء، لماذا وافق على استبدال زالوجني به؟ إنه سؤال بسيط".

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وقال سوسكين: " أدرك سيرسكي أنه لن يكون قادرا على تنفيذ المهام الموكلة إليه، وفسر ذلك بحقيقة أن القوات المسلحة الأوكرانية ليس لديها ما يكفي من الأفراد، وأن التعبئة لم تجر بالشكل الذي يريدونه".

وأضاف:"لن يكون هناك أسلحة، ولن يكون هناك أي شيء، لماذا وافق سيرسكي على ذلك؟.. هل هو طموح كبير وتعطش للسلطة؟ التعطش لأي شيء آخر.. الشهرة، المال، الرتبة، قيادة الناس، إرسالهم إلى حتفهم؟ ".

وكان سيرسكي قد صرح يوم الجمعة بأن القوات المسلحة الأوكرانية ستواجه قتالا عنيفا بسبب التقدم غير المتوقع للجيش الروسي.

هذا وأعلنت الدفاع الروسية أن قواتها نفذت 28 ضربة مكثفة على مواقع عسكرية أوكرانية وتمكنت من تحرير 12 بلدة معظمها في خاركوف خلال أسبوع، فيما خسرت أوكرانيا نحو 9565 جنديا.

المصدر: نوفوستي