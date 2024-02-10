أكد أوليغ سوسكين مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما أن القوات الأوكرانية لن تستطيع تغيير الوضع على الجبهة، بغض النظر عن التعيينات الجديدة في قياداتها.

وقال سوسكين: "نظام زيلينسكي (خادم الشعب) لا يستطيع فعل أي شيء، سوف يغيرون هؤلاء القادة، ولكن هذا لا ينتج عنه أي شيء. لا توجد طريقة للنصر، بشكل حقيقي لا توجد. كما أن كل يوم يعني موت المزيد من الناس".

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وأشار إلى أن زيلينسكي تفاخر بالنجاحات الوهمية في البحر الأسود وفيما يتعلق بصفقة الحبوب، ولكن الحدود مع بولندا لا تزال مغلقة.

ويرى سوسكين أن كييف يجب أن تخرج من تحت الهجوم وتبدأ مفاوضات السلام بسبب عدم وجود أي إيجابية على خط المواجهة.

وأضاف: "لا يوجد مال ولا أسلحة ولا يوجد أشخاص مستعدون للموت من أجل مصالح سيرسكي وغيره من الناس. فهل أنتم بحاجة إلى حرب أهلية؟".

كان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد أكد أن إقالة فاليري زالوجني وتعيين ألكسندر سيرسكي قائدا أعلى للقوات الأوكرانية مكانه لن يغير من مسار العملية الخاصة في أوكرانيا.

ووفقا للصحف الغربية، يعتبر سيرسكي من المؤيدين المقربين لرأس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي، ولكن الجنود يكرهونه بشدة لأنه تسبب بخسائر فادحة بين العسكريين بشكل عام وفي أرتيوموفسك (باخموت) بشكل خاص، وبعضهم يلقبه بالـ"الجزار".

المصدر: نوفوستي