صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين بأن السلطات الأوكرانية حرمت نفسها من إمكانية تسوية النزاع سياسيا.

وقال غالوزين في تصريح لوكالة "تاس" الروسية: "أما بخصوص التسوية السياسية، فإن كييف حرمت نفسها من هذه الإمكانية منذ زمن، حيث فرضت الحظر السخيف على التفاوض مع القيادة الروسية".

وأعاد غالوزين إلى الأذهان أن "مرسوما بهذا الشأن وقعه (الرئيس الأوكراني) زيلينسكي في 30 سبتمبر عام 2022. ومنذ ذلك الحين لم يتغير أي شيء".

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وأضاف أن "كييف ورعاتها الغربيين لا يمتلكون إرادة سياسية للسلام. وهم ما زالوا يفكرون ضمن قوالب التفكير الخاصة بالحرب ويحلمون عبثا بالانتصار على روسيا في ميدان القتال".

وأكد أن روسيا تواصل سعيها لتحقيق كافة المهام التي حددت لنفسها "لنزع سلاح أوكرانيا وتخليصها من النازية وإزالة التهديدات التي تنطلق من أراضيها".

يذكر أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وقع في سبتمبر عام 2022 على قانون يحظر التفاوض مع روسيا ما دام فلاديمير بوتين رئيسا لها.

المصدر: تاس