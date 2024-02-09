الكرملين: تغيير القائد العام للقوات الأوكرانية لن يغير مسار العملية الخاصة

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن إقالة فاليري زالوجني وتعيين ألكسندر سيرسكي قائدا أعلى للقوات الأوكرانية مكانه لن يغير من مسار العملية الخاصة في أوكرانيا.

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين يعتقد أن تعيين سورسكي يمكن أن يغير مسار العملية الخاصة: "لا نعتقد أن هذه عوامل يمكن أن تغير مسار العملية الخاصة".

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من جهتها وصفت وسائل الإعلام الغربية الرائدة، استقالة قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني بالقرار المحفوف بالمخاطر، وذكرت أن خلفه ألكسندر سيرسكي له سمعة مثيرة للجدل.

ووفقا للمنشورات الغربية، يعتبر سيرسكي من المؤيدين المقربين لرأس النظام فلاديمير زيلينسكي، لكن الجنود يكرهونه بشدة لأنه تسبب بخسائر فادحة بين العسكريين، حتى أنه نال بينهم لقب "الجزار".

يشار إلى أن زيلينسكي، وقع أمس الخميس على مراسيم بإقالة قائد الجيش فاليري زالوجني وتعيين الجنرال سيرسكي، الذي كان يقود القوات البرية سابقا، بدلا عنه.

المصدر: نوفوستي