 
مباشر

بوشيلين: القوات الروسية تتقدم في مقاطعة خاركوف وعلى طول خطوط التماس

أخبار العالم

بوشيلين: القوات الروسية تتقدم في مقاطعة خاركوف وعلى طول خطوط التماس
ria.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xk7i

قال رئيس جمهورية دونيتسك الروسية دينيس بوشيلين في لقاء مع مراسل RT محمد قصاب، إن القوات الروسية تتقدم بشكل جيد ليس فقط في مقاطعة خاركوف بل على طول الخطوط.

وأوضح بوشيلين أنه"يتم إحراز تقدم في العديد من المناطق الأخرى على طول خط التماس بأكمله".

إقرأ المزيد
الدفاع الروسية: تدمير أكثر من 100 طائرة و6 زوارق مسيرة أوكرانية خلال الليل
الدفاع الروسية: تدمير أكثر من 100 طائرة و6 زوارق مسيرة أوكرانية خلال الليل

وأضاف أن "الأسلحة التي تزود بها الدول الغربية كييف بشكل عام لا يمكن أن تغير مسار العملية العسكرية الخاصة".

وقال: "نسمع الكثير من التصريحات غير المعقولة والخطيرة جدا للغاية، منها على سبيل المثال، من الرئيس ماكرون.. أي نوع من التهديد بمثل هذه المواجهات لن يجلب أي خير للعالم ككل".

وأعلنت الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن قواتها نفذت 28 ضربة مكثفة على مواقع عسكرية أوكرانية وتمكنت من تحرير 12 بلدة معظمها في خاركوف خلال أسبوع، فيما خسرت أوكرانيا نحو 9565 جنديا.

كما أكد رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة خاركوف، فيتالي غانشيف، أن القوات الروسية تمكنت من التقدم في اتجاه بلدة بوروفايا، فيما تواصل تحسين مواقعها هناك.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين من الصين: لا خطط حاليا لتحرير خاركوف