قال رئيس جمهورية دونيتسك الروسية دينيس بوشيلين في لقاء مع مراسل RT محمد قصاب، إن القوات الروسية تتقدم بشكل جيد ليس فقط في مقاطعة خاركوف بل على طول الخطوط.

وأوضح بوشيلين أنه"يتم إحراز تقدم في العديد من المناطق الأخرى على طول خط التماس بأكمله".

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وأضاف أن "الأسلحة التي تزود بها الدول الغربية كييف بشكل عام لا يمكن أن تغير مسار العملية العسكرية الخاصة".

وقال: "نسمع الكثير من التصريحات غير المعقولة والخطيرة جدا للغاية، منها على سبيل المثال، من الرئيس ماكرون.. أي نوع من التهديد بمثل هذه المواجهات لن يجلب أي خير للعالم ككل".

وأعلنت الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن قواتها نفذت 28 ضربة مكثفة على مواقع عسكرية أوكرانية وتمكنت من تحرير 12 بلدة معظمها في خاركوف خلال أسبوع، فيما خسرت أوكرانيا نحو 9565 جنديا.

كما أكد رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة خاركوف، فيتالي غانشيف، أن القوات الروسية تمكنت من التقدم في اتجاه بلدة بوروفايا، فيما تواصل تحسين مواقعها هناك.

المصدر: RT