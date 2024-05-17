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رئيس الإدارة العسكرية المدنية لخاركوف يؤكد تقدم القوات الروسية في اتجاه بوروفايا

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رئيس الإدارة العسكرية المدنية لخاركوف يؤكد تقدم القوات الروسية في اتجاه بوروفايا
ria.ru
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قال رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة خاركوف، فيتالي غانشيف، إن القوات الروسية تمكنت من التقدم في اتجاه بلدة بوروفايا، كما تواصل تحسين مواقعها هناك.

وأوضح فيتالي غانشيف: "تقدمت القوات الروسية باتجاه بلدة بوروفايا".

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وكتب غانشيف في قناته على "تلغرام": "هناك أيضا نتائج معينة في قطاعات أخرى من جبهة خاركوف، أحدها هو سفاتوفسكو- كوبيانسك، حيث تمكن مقاتلونا من التقدم نحو بوروفايا، ويواصلون تحسين مواقعهم هناك".

هذا وأعلنت الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن قواتها نفذت 28 ضربة مكثفة على مواقع عسكرية أوكرانية وتمكنت من تحرير 12 بلدة معظمها في خاركوف خلال أسبوع، فيما خسرت أوكرانيا نحو 9565 جنديا.

المصدر: تاس

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