قال فيتالي غانشيف رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة خاركوف، إن الجيش الروسي حرر بالفعل أكثر من 200 كلم مربع من أراضي المقاطعة، بما في ذلك جزئيا الجزء الشمالي من المنطقة.

وأضاف: "تتقدم قواتنا في عمق أراضي مقاطعة خاركوف، وقد تم بالفعل تحرير الجزء الشمالي من المنطقة. وتجري حاليا عمليات تمشيط في مدينة فولشانسك. لقد تم بالفعل تحرير مساحة كبيرة إلى حد ما - أكثر من 200 كلم مربع".

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وأشار غانشيف إلى وجود وتيرة تقدم جدية للغاية اليوم في مقاطعة خاركوف.

ووفقا له، يتم تسجيل حالة من الذعر بين عناصر القوات المسلحة الأوكرانية. وقال: "الكثيرون منهم يفرون من الخدمة، هناك حقائق معينة تثبت ذلك".

في 14 مايو، اعترفت هيئة الأركان العامة الأوكرانية بأن القوات الأوكرانية اضطرت إلى "الانتقال إلى مواقع مناسبة أكثر" في منطقة مدينة فولشانسك وقرية لوكيانتسي في مقاطعة خاركوف.

وفي نفس اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير بلدة بوغروفاتكا بمقاطعة خاركوف والقضاء على 1360عسكريا، وإسقاط عشرات الصواريخ الغربية.

المصدر: تاس