سيرسكي: أوكرانيا تتخذ الاستعدادات للدفاع في مقاطعة سومي

قال قائد الجيش الأوكراني ألكسندر سيرسكي، عبر قناته على تيلغرام، إن القوات المسلحة الأوكرانية تتخذ الاستعدادات اللازمة للدفاع عن أراضي مقاطعة سومي الشمالية.

وسبق أن أفاد رئيس الإدارة العسكرية لمقاطعة سومي فلاديمير أرتيوخ، بأن السلطات الإقليمية بدأت بإجلاء السكان من شريط عرضه 10 كيلومترات متاخم للحدود.

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وأضاف سيرسكي: "لقد تجولت وتفقدت جميع الوحدات التي تستعد للدفاع عن الأراضي والمواقع في اتجاه سومي".

تقع مقاطعة سومي في شمال شرق أوكرانيا، والمركز الإداري لها هو مدينة سومي.

في 14 مايو، اعترفت هيئة الأركان العامة الأوكرانية بأن القوات المسلحة الأوكرانية اضطرت إلى "الانتقال إلى مواقع مناسبة أكثر" في منطقة مدينة فولشانسك وقرية لوكيانتسي في مقاطعة خاركوف.

وفي نفس اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير بلدة بوغروفاتكا بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا والقضاء على 1360عسكريا، وإسقاط عشرات الصواريخ الغربية.

من جانبه وصف فلاديمير زيلينسكي وضع قواته في منطقة خاركوف، وخاصة في فولتشانسك، بأنه صعب للغاية، واشار إلى أن الوضع الصعب بنفس القدر بالنسبة للجيش الأوكراني قد تطور على 5 محاور أخرى.

المصدر: تاس