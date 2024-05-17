"حماس" تعلن مقتل أحد قادتها في غارة إسرائيلية استهدفته قرب الحدود اللبنانية السورية (صورة)

أعلنت حركة "حماس" في لبنان، اليوم الجمعة، مقتل أحد قادتها في غارة إسرائيلية استهدفت سيارته عند نقطة المصنع في البقاع قرب الحدود اللبنانية السورية.

وقالت الحركة في بيان: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية القائد المجاهد الشهيد شرحبيل علي السيد (أبو عمرو)، والذي ارتقى شهيدا في معركة طوفان الأقصى بعد استهدافه من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي في البقاع الغربي اللبناني".

واستهدفت مسيرة إسرائيلية في وقت سابق من اليوم سيارة في منطقة المصنع- مجدل عنجر عند الحدود اللبنانية-السورية، مما أدى إلى مقتل شخص وجرح اثنين آخرين أحدهما بحالة حرجة وفقا لآخر الإحصائيات.

المصدر: RT